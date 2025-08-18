Consumo di stupefacenti, otto persone segnalate

Otto persone, tutte trovate in possesso di modici quantitativi di droga destinata all’uso personale, sono state segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti.

E' il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza durante il ponte di Ferragosto con particolare riguardo alle aree della Val Trebbia e della Val Tidone, maggiormente interessate in questi giorni da un significativo afflusso turistico e giovanile.

Nel corso dei servizi svolti, i militari delle diverse Stazioni hanno riscontrato numerosi episodi di detenzione per uso personale di stupefacenti. In particolare, il 16 agosto a Corte Brugnatella i carabinieri di Marsaglia hanno segnalato due diciannovenni, un disoccupato e uno studente, trovati in possesso di oltre 3 grammi di hashish e di uno spinello già confezionato. Il giorno precedente, a Rivergaro, tre ventenni milanesi – un operaio, un barista e uno studente – sono stati sorpresi con 6 grammi di hashish, mentre nella stessa giornata a Gragnano Trebbiense un 48enne piacentino è stato controllato e trovato con quasi 3 grammi di eroina. Sempre il 15 agosto, ad Agazzano, un operaio ventenne residente in zona è stato segnalato con 2,6 grammi di hashish. La sera del 14 agosto, a Castel San Giovanni, un ventiduenne già sottoposto a misura di obbligo di dimora ha consegnato spontaneamente ai carabinieri 1,6 grammi di hashish. Infine, nella notte del 13 agosto a Bobbio, lungo la SS 45, due operai alessandrini di 28 e 35 anni sono stati trovati rispettivamente con una dose di cocaina cadauno e alcuni grammi di marijuana. In totale sono stati sequestrati quasi 20 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish, cocaina, marijuana ed eroina.

La droga è stata debitamente sequestrata e assunta in carico, in attesa di autorizzazione alla distruzione. Tutti i soggetti sono stati segnalati alle competenti Autorità Amministrative.