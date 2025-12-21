Controlli su centro e movida: 213 identificati, denunce e sequestri

Centro storico, stazione ferroviaria e zone della "movida" sotto la lente delle forze dell’ordine. Nell’ultima settimana la Questura di Piacenza ha intensificato i controlli straordinari del territorio, con servizi mirati svolti nelle giornate di mercoledì e sabato, sia nelle ore mattutine sia in quelle serali.

In particolare, nelle mattinate i controlli si sono concentrati nell’area della stazione ferroviaria e nel centro cittadino, mentre nella serata del 20 dicembre è stato attuato un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione di furti e rapine e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone della "movida" piacentina e in viale Dante.

Alle operazioni hanno partecipato personale della Questura di Piacenza, il Comando provinciale dei carabinieri, le unità cinofile della Guardia di Finanza - con i cani antidroga Martin e Helly - e la Polizia locale, per un totale di sei pattuglie impiegate. I controlli hanno interessato diversi esercizi commerciali e le principali vie del centro.

In corso Vittorio Emanuele, il cane Martin ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente su un giovane fermo sul pubblico passeggio. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire un frammento di hashish del peso di circa mezzo grammo e un rasoio da barbiere con lama inserita, di cui il ragazzo non ha saputo giustificare il possesso. Il 19enne, cittadino italiano, è stato segnalato alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere; la sostanza e il rasoio sono stati sequestrati.

Durante un controllo in un bar della zona di viale Dante, un cittadino egiziano di 29 anni ha tentato di allontanarsi alla vista dei poliziotti. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era destinatario di un provvedimento di espulsione in quanto irregolare sul territorio nazionale: è stato quindi denunciato e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

Nello stesso locale, l’unità cinofila ha successivamente segnalato la possibile presenza di stupefacente nei pressi di un cestino nel bagno. Il controllo ha dato esito positivo, con il rinvenimento di un frammento di hashish di circa 15 grammi, immediatamente sequestrato.

In via Chiapponi, invece, è stato controllato un minorenne italiano che, alla vista delle pattuglie, ha gettato a terra due involucri contenenti sostanza resinosa tipo hashish. La droga è stata sequestrata, mentre il giovane è stato affidato alla madre e segnalato per uso di sostanze stupefacenti.

Sempre nella stessa zona, il cane antidroga Helly ha individuato una sigaretta rollata contenente cannabis, trovata nei pressi di un cestino e posta sotto sequestro.

Controlli sono stati effettuati anche in alcuni bar di piazzale Roma e di via Colombo. Complessivamente sono stati sequestrati circa 20 grammi di sostanza stupefacente. Nel corso delle operazioni sono state identificate 213 persone, 56 delle quali risultate con precedenti di polizia.