Coopselios, assemblea dei soci a Piacenza: «Dove tutto è nato»

«Piacenza non è soltanto il luogo in cui Coopselios è nata, ma il territorio che meglio racconta chi siamo oggi e la direzione verso cui vogliamo andare». Con queste parole il presidente Giovanni Umberto Calabrese ha aperto al Best Western Park Hotel la "Giornata delle eccellenze" e la conseguente assemblea generale dei soci, appuntamenti che hanno riunito oltre 250 tra soci, professionisti, partner e rappresentanti del mondo cooperativo. Una doppia occasione che ha messo al centro il rapporto storico e strategico tra la cooperativa e la città che dal 1985 ne ospita la sede e rappresenta ancora oggi uno dei principali punti di riferimento per lo sviluppo dei servizi alla persona.

Nella provincia di Piacenza Coopselios ha in carico 1.423 utenti nei servizi per infanzia, anziani e disabilità, grazie al lavoro quotidiano di 447 professionisti della cura e al contributo di circa 40 collaboratori esterni, numeri che testimoniano un impatto concreto e diffuso sulla comunità locale e confermano il territorio come laboratorio di competenze, innovazione e continuità assistenziale. La mattinata di ieri è stata dedicata alla Quality Challenge 2025, il percorso con cui Coopselios promuove e valorizza le buone pratiche nei servizi per anziani e persone con disabilità, coinvolgendo quasi 150 professionisti provenienti dai servizi del Gruppo in tutta Italia in workshop dedicati ai modelli organizzativi e ai progetti più innovativi. Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti in plenaria con l’intervento del direttore generale Raul Cavalli e dei rappresentanti delle direzioni tecniche, che hanno aperto i lavori della giuria nazionale e una tavola rotonda dedicata alle esperienze e agli impatti dei progetti presentati.

«Questo appuntamento riveste per Coopselios un’importanza eccezionale – le parole di Raul Cavalli –. Piacenza rappresenta un pezzo importante della nostra storia e lavoriamo ogni giorno per far crescere i servizi su un territorio a cui teniamo particolarmente». Cuore dell’evento anche l’assemblea generale dei soci, momento di partecipazione e confronto sulle prospettive future della cooperativa. All’assemblea erano presenti anche la presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo e l’assessore alle Politiche giovanili Francesco Brianzi: «Siamo contenti che la città apra le braccia con una realtà con cui come Comune collaboriamo su tante tematiche dai servizi educativi a quelli rivolti alla terza età e alle persone con disabilità». Lo speciale dedicato all’assemblea dei soci e alla «Giornata delle eccellenze» di Coopselios andrà in onda oggi sul canale 75 di Telelibertà, al termine del Tgl delle 13.15.