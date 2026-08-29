A Grazzano Visconti fan in coda per Matthew Lewis

La magia di Harry Potter è tornata a Grazzano Visconti, dove ieri, 28 agosto 2026, decine di fan hanno sfidato il caldo e lunghe code per incontrare Matthew Lewis, l’attore che nella saga interpreta Neville Paciock. Dalle 10 alle 16 e oltre, gli appassionati hanno atteso il proprio turno per una foto, un autografo o semplicemente per scambiare qualche parola con l’attore.

Tra i presenti anche Fabio, arrivato da Cantavenna, in provincia di Alessandria, con la spada di Grifondoro appena acquistata e finalmente autografata da Lewis. C’era chi stringeva libri di Joanne Kathleen Rowling, chi portava peluche e chi non aveva dimenticato gli oggetti simbolo della saga.

L’evento è stato organizzato dall’Emporio Stregato, attività nata nel 2017. Anche il gelato ha celebrato il mondo di Hogwarts con gusti a tema come “Patronus”, “Burobirra”, “Mielandia” e “Cioccorana”.

Per molti fan l’incontro con Matthew Lewis è stato un piccolo sogno diventato realtà. «È andata benissimo, Lewis è gentilissimo e dolcissimo», racconta Martina Calosci, arrivata da Firenze con la figlia Vittoria dopo tre ore di viaggio.