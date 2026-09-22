Buslàn, batarö e tanto vino: a Trevozzo il Wine Fest fa ancora centro

A Trevozzo di Alta Val Tidone il Wine Fest ha visto - lo scorso fine settimana - la presenza di una ventina di cantine locali che lungo strade e piazze del paese hanno dato vita ad una vetrina del vino, passiti in primis ma anche cocktail a base di vini dei colli piacentini doc, accompagnati da una vera rassegna del gusto. Ad andare a ruba sono stati tagliolini al tartufo, centinaia di batarö e prodotti a base di patate de.co di Busseto, insieme alla miriade di peculiarità che sono espressione della cultura gastronomica locale.

Una rassegna al cui interno ha trovato spazio anche il buslàn, il dolce dei poveri come veniva chiamato, a cui Alta Val Tidone ha dedicato la nona edizione di una sagra pensata come richiamo alle vecchie tradizioni. La giornata è stata scandita da una miriade di iniziative collaterali come presentazioni di libri, giorni di una volta, con protagonisti anche giornalisti di settore e influencer. «Tutto reso possibile – ha sottolineato il sindaco Franco Albertini – grazie al lavoro di questa comunità, dai volontari alle associazioni, dai dipendenti comunali ai consiglieri, che hanno permesso di costruire una perfetta vetrina delle nostre eccellenze».