Il nettare degli Dei protagonista a Piozzano: miele "andato a ruba"

Piozzano ha celebrato il frutto del lavoro degli apicoltori: il miele. La 24° edizione dedicata al "nettare degli dei" ha ospitato un'infilata di piccoli gazebo tra cui hanno trovato spazio miele di castagno, di acacia, melata ricca di sali minerali. A fare da corollari ai piccoli apicoltori, anche produttori locali di vino, ortaggi. C’è chi ha portato pane di zucca quello vero prodotto artigianalmente insieme a pane casareccio, composte di frutta raccolta durante la stagione estiva. Una rassegna che dopo oltre due decenni ha conservato la sua dimensione "a misura" di piccoli produttori, protagonisti insieme ai volontari della Pro loco di una giornata, scandita da tante micro iniziative.