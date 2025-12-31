Piacenza si prepara a festeggiare il Capodanno

Piacenza si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno nel suo cuore pulsante, con piazza Cavalli pronta a trasformarsi - come da tradizione - nel grande palcoscenico del Capodanno piacentino. Da qui, a partire dalle 21, prenderà il via la festa di fine anno, con musica, luci e centinaia di persone attese in centro. L’evento è a ingresso gratuito ed è organizzato dalla Fondazione Teatri, con l’animazione affidata a Radio 105, che accompagnerà il pubblico fin dalle prime ore della sera.

Il momento più atteso arriverà alle 23.30, quando salirà sul palco il rapper Mr. Rain, protagonista del concerto che guiderà Piacenza fino alla mezzanotte. La festa in piazza proseguirà poi fino all’una.

Attenzione però alle regole: è in vigore l’ordinanza che vieta l’uso di botti e fuochi d’artificio su tutto il territorio comunale, sia in luoghi pubblici sia privati, per motivi di sicurezza. Sul fronte viabilità, dalle 19 e fino al termine dell’evento scattano divieti di sosta e di circolazione nell’area attorno a piazza Cavalli e nelle vie del centro storico. L’invito è quindi a muoversi per tempo e a utilizzare percorsi alternativi.

Divieto di fuochi d'artificio e botti - È in vigore già da qualche giorno l’ordinanza sindacale che vieta su tutto il territorio comunale sino alle ore 20 di mercoledì 7 gennaio 2026 «l’utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio , benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato, ove in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o privati appartenenti a terzi». L’ordinanza prevede inoltre «il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione ai minori di 14 anni i fuochi di categoria F1 e ai minori di 18 anni i fuochi di categoria F2 e F3 di cui al Dlgs 123/2015 (fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti)». E, nella parte finale del dispositivo, informa che la violazione del provvedimento comporta una sanzione amministrativa sino all’importo massimo di 500 euro.

Le limitazioni alla circolazione in centro storico - In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2025 e allo scopo di tutelare la massima sicurezza ai partecipanti all’evento di fine anno nell’area di piazza Cavalli, dalle 19 di oggi sino al termine della manifestazione, in piazza Cavalli, piazzetta Mercanti, piazzetta delle Grida, piazzetta Plebiscito, via Illica, via Cavour nel tratto da largo Matteotti a piazza Cavalli, via Mazzini nel tratto tra via Mentana e piazza Cavalli, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. In questa fascia oraria, nelle stesse vie e piazze (con l’unica eccezione di via Illica), nonché in via Cittadella nel tratto tra via Mazzini e largo Matteotti, largo Battisti (escluso l’attraversamento in direzione di via Sant’Antonino), via Sopramuro nel tratto tra piazza Cavalli e via Medoro Savini, via San Donnino nel tratto tra largo Battisti e via Medoro Savini, vicolo Perestrello e via XX Settembre nel tratto tra piazza Cavalli e via San Francesco, è istituito il divieto di circolazione. Inoltre, sempre oggi dalle 15 sino al termine dell’evento, in piazzetta Sant’Ilario sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, mentre dalle ore 19 sino al termine della manifestazione, in via Sopramuro, nel tratto compreso tra via San Donnino e via Felice Frasi, è istituito il senso unico alternato ad uso esclusivo dei residenti e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate. Infine, sempre per consentire lo svolgimento del Capodanno 2025, a partire dalle ore 19 di oggi e fino alle ore 7 di giovedì 1 gennaio, l’area stazionamento taxi di via Sopramuro sarà sospesa e temporaneamente dislocata in via IV Novembre nei pressi del «Cheope», area idoneamente segnalata e attrezzata oltreché già utilizzata in analoghe occasioni.