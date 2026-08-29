Pinino Libè, 50 anni di storia del liscio

Pinino Libé è stato protagonista della trentesima edizione di “Fisarmoniche sotto le Stelle” a Bedonia, dove ha ricevuto il premio alla carriera dalle mani del sindaco Gianpaolo Serpagli. Il riconoscimento è stato consegnato durante la serata del 19 agosto, accompagnata dall’Orchestra di Paolo Bertoli e condotta da Marco Tonelli e Valentina Marchiafava.

«La serata di Bedonia, organizzata dall’amico e collega Paolo Bertoli, è stata un momento di grande emozione – racconta Pinino –. Desidero ancora ringraziare per l’invito e per la considerazione nei miei confronti».

Nel corso della cerimonia è stato sottolineato il ruolo di Libé come custode di un genere musicale profondamente legato alla tradizione popolare, quello “alla Castellina”, reso celebre dal maestro Roberto Giraldi, in arte “Castellina”. La premiazione si è svolta davanti a numerosi fisarmonicisti arrivati da diverse province e a un pubblico numeroso, nell’ambito di una serata dedicata alla valorizzazione della fisarmonica come strumento identitario della tradizione popolare.

Il premio rappresenta un importante riconoscimento alla carriera del musicista e fisarmonicista piacentino, considerato una figura di riferimento nel mondo del liscio.