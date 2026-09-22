Riparte il mercatino di Spazio4 con l’edizione settembrina

Domenica 27 settembre dalle 9 alle 19 riparte il Mercatino di Spazio4 dopo la sosta estiva. Come sempre i protagonisti saranno banchetti di riuso, mercatino dei bambini, musica, l’asta delle biciclette usate e tanto altro. Si tratta del quinto Mercatino del 2026, dopo l’annullamento di quello di giugno, e vedrà ancora presente la sua lunghissima sfilza di bancarelle che torneranno poi a ottobre.

Per l’appuntamento di domenica tornano anche lo SpazioStore dei Piccoli, il bar della Coop Infrangibile, l’apertura straordinaria della Ciclofficina Pignone dalle 9 alle 18 con l’asta delle biciclette usate alle 12, i sapori di “A tavola con Etika”, il Mercato della Terra dei Contadini Resistenti, il merchandising del Pollaio Sociale, oltre all’interminabile proposta di oggetti vintage, vestiti, chincaglierie varie e occasionissime nascoste in qualche scatolone, e un nuovo appuntamento anche con il Baratto Market. A tutto questo si aggiunge un altro momento dedicato ai più piccoli infatti, oltre allo SpazioStore dei Piccoli, dalle 15.30 alle 17.30 prenderà vita un laboratorio gratuito, per bambini da 3 i 5 anni, dal titolo "Giochiamo con l'autunno" con le Tagesmutter L'Arco-Domus Elisa e Giulia.