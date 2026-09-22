Via Einaudi, lavori al via: oltre un milione per riqualificare 1,2 chilometri di strada

Sono iniziati questa mattina, martedì 22 settembre, i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di via Einaudi, nel tratto di circa 1,2 chilometri compreso tra l’intersezione con via Tedaldi e la rotatoria con via Emilia Pavese. L’intervento interessa le due corsie della carreggiata in direzione dalla Tangenziale verso via Emilia Pavese, per un investimento complessivo di un milione e 250mila euro.

«Quanto costa rifare una strada? Questo cantiere permette di dare una risposta concreta – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi –. In via Einaudi investiamo un milione e 250 mila euro per un chilometro e duecento metri di una carreggiata a due corsie. Il deterioramento coinvolge anche gli strati sottostanti la pavimentazione: dobbiamo ricostruire la fondazione e intervenire su uno spessore complessivo di circa 40 centimetri. Spiegare queste lavorazioni e i loro costi significa rendere conto di come utilizziamo le risorse pubbliche per la sicurezza delle persone».

Il traffico intenso e il passaggio quotidiano di mezzi pesanti hanno inciso nel tempo sulla struttura della strada. Le riparazioni localizzate con conglomerato bituminoso a caldo e a freddo non sono più sufficienti: occorre un intervento profondo, che prevede il rifacimento della fondazione per circa 25 centimetri e la riqualificazione degli strati di pavimentazione bituminosa sovrastanti, per una stratigrafia complessiva di circa 40 centimetri. Uno spessore quasi triplo rispetto ai 15 centimetri dell’intervento citato per viale Dante.

Rapportato alla lunghezza del tratto, l’investimento equivale a circa 104 mila euro ogni cento metri della carreggiata interessata. È un dato riferito a questo specifico cantiere: il costo della riqualificazione di una strada varia in base alla larghezza, alle condizioni della struttura e alla profondità delle lavorazioni necessarie. Quando il deterioramento coinvolge la fondazione, occorre ricostruire anche gli strati che sostengono la pavimentazione e distribuiscono i carichi del traffico.

«Il Comune di Piacenza ha circa 400 chilometri di strade da mantenere, tra città e frazioni – prosegue Tarasconi –. È un impegno che richiede investimenti importanti, competenze tecniche e una programmazione attenta delle priorità. Ringrazio gli uffici per il lavoro che svolgono ogni giorno. Comprendiamo i disagi di chi utilizza via Einaudi, ma questo cantiere è fondamentale per affrontare le cause del deterioramento e migliorare la sicurezza di un collegamento importante per cittadini e attività produttive».

La conclusione dell’intervento è prevista entro il 31 ottobre, salvo condizioni meteorologiche avverse. Durante i lavori il tratto interessato resterà completamente chiuso al traffico nella direzione verso via Emilia Pavese e San Nicolò . Le due corsie della carreggiata opposta, in ingresso verso la città , resteranno sempre percorribili. Sino al termine del cantiere, inoltre, i mezzi pesanti per il trasporto di merci, con massa a pieno carico superiore alle 3.5 tonnellate, potranno derogare al divieto di circolazione su via Emilia Pavese, transitando - solo in direzione del ponte sul Trebbia - nel tratto compreso tra la rotatoria all'altezza via Primo Maggio e quella con via Einaudi.