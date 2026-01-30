Abusi su una studentessa, accusato operaio che lavorava a scuola

Un artigiano a processo al tribunale di Piacenza con l’accusa di violenza sessuale su una studentessa di una scuola media della Valtidone. Secondo la Procura, l’uomo avrebbe toccato la tredicenne in un bagno dell’istituto durante lavori di manutenzione.

I fatti risalgono a febbraio 2022. La ragazza li raccontò subito ai genitori, che presentarono denuncia.

I carabinieri predisposero un riconoscimento fotografico e la studentessa indicò l'uomo, che ora è imputato, come autore dell’abuso.

Nel corso del processo la ragazza ha deposto in audizione protetta, confermando quanto già dichiarato. Ascoltati in aula gli inquirenti e alcuni insegnanti. La sentenza è attesa a giugno.