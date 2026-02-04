Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Cittadella, appalto per il taglio degli alberi il gip nega l’archiviazione per due indagati

Il giudice ha ordinato al pubblico ministero l’imputazione coatta per Filippo Lodetti Alliata e per il socio di una cooperativa

Paolo Marino
Paolo Marino
|6 ore fa
Cittadella, appalto per il taglio degli alberi il gip nega l’archiviazione per due indagati
1 MIN DI LETTURA
Il taglio degli alberi di piazza Cittadella non smette di riservare sorprese. La loro eliminazione era ritenuta indispensabile per dare il via al cantiere di costruzione del tanto contestato parcheggio interrato da 250 posti, oggi al centro di un braccio di ferro tra il Comune di Piacenza e la società incaricata di realizzarlo. In seguito a quell’intervento l’amministratore delegato di Gps-Piacenza Parcheggi, Filippo Lodetti Alliata, e un socio della cooperativa che avrebbe dovuto eseguire l’abbattimento finiranno davanti a un giudice.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana