Cittadella, appalto per il taglio degli alberi il gip nega l’archiviazione per due indagati

Il taglio degli alberi di piazza Cittadella non smette di riservare sorprese. La loro eliminazione era ritenuta indispensabile per dare il via al cantiere di costruzione del tanto contestato parcheggio interrato da 250 posti, oggi al centro di un braccio di ferro tra il Comune di Piacenza e la società incaricata di realizzarlo. In seguito a quell’intervento l’amministratore delegato di Gps-Piacenza Parcheggi, Filippo Lodetti Alliata, e un socio della cooperativa che avrebbe dovuto eseguire l’abbattimento finiranno davanti a un giudice.