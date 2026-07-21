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Precedenti penali ed evasione, scarcerato ed espulso cileno 45enne

Espulsione per applicazione dell’art. 16 comma 5 (in alternativa alla detenzione). L'uomo è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di detenzione

Redazione Online
|2 ore fa
Precedenti penali ed evasione, scarcerato ed espulso cileno 45enne
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Uno straniero irregolare di 45 anni, scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza, è stato espulso dal  territorio nazionale, per applicazione dell’art. 16 comma 5 (espulsione in alternativa alla detenzione). L'uomo è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di detenzione per ricettazione e con diversi precedenti penali per furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. 
Lo scarcerato è stato immediatamente accompagnato presso l’aeroporto di Milano Malpensa dove personale della Questura di Piacenza, assieme ad altro personale della Polizia di Stato abilitato, lo ha scortato nel Paese di Origine, tramite volo di linea, direzione Santiago del Cile.
 

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