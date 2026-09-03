Precedenti per spaccio: esce dal carcere per fine pena e viene subito espulso
Si tratta di uno straniero albanese di 24 anni. L'operazione della Polizia di Stato
Redazione Online
|1 ora fa
Uno straniero di 24 anni, che si trovava detenuto presso la Casa Circondariale di Piacenza, è stato espulso dal territorio nazionale all'atto della sua scarcerazione. Nello specifico l'uomo aveva a suo carico precedenti penali riguardanti lo spaccio di sostanze stupefacenti.
Martedì 1° settembre è stato accompagnato dalla polizia presso lo scalo aereo di Milano Malpensa dove è stato poi imbarcato sul volo diretto nel proprio Paese di origine.