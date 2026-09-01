Pecora in fin di vita alla fattoria didattica del Germoglio

Un fatto tanto spiacevole quanto pericoloso. Ci troviamo alla cooperativa Germoglio di Piacenza, struttura di via Bubba che, tra gli altri servizi, ha anche una fattoria didattica con tantissimi animali che i visitatori possono ammirare, ed è proprio una povera pecora che si trovava in uno degli appositi recinti ad aver fatto le spese con la maleducazione e la superficialità di alcuni ignoti. «Se tali comportamenti dovessero continuare, saremo costretti a chiudere la fattoria didattica» spiegano i gestori.

Il tutto è avvenuto sabato scorso, in serata, quando con ogni probabilità qualche visitatore ha dato all'animale del cibo non adatto o in quantità eccessiva e gli ha causato gravi problemi intestinali che lo hanno ridotto in fin di vita. La pecora è stata per fortuna curata nella notte da un veterinario che l'ha salvata da morte certa, ora è ancora convalescente e provata da quello che ha dovuto subire. Un brutto episodio successo nonostante cartelli con la scritta di divieto di dare cibo agli animali.

Le pecore sono uno degli animali simbolo della fattoria didattica del Germoglio, riconosciuta nel 2007 come tale dalla Regione Emilia Romagna. Oltre a loro ospita pony, asinella, caprette, fagiani, pavoni, conigli, anatre e cignoidi, una vera e propria «fattoria in città» con tanto di laghetto e giochi per avvicinare i bambini alla natura anche attraverso laboratori, feste e attività. Un luogo che ci riporta a un mondo rurale ormai scomparso e che merita rispetto e civiltà.