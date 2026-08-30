Schianto tra auto e camper a Perino, sei feriti sulla Statale 45

Grave incidente sulla Statale 45 nel pomeriggio di domenica 30 agosto. Nello schianto è rimasto coinvolto un camper che, per cause ancora in accertamento, si è scontrato violentemente con un'auto. Sarebbe rimasta coinvolta una terza vettura.



In azione i vigili del fuoco arrivati da Bobbio per i soccorsi e per mettere in sicurezza il tratto di strada. Traffico deviato verso il centro di Perino.



Il primo bilancio parla di sei feriti, di cui due gravi trasportati all'ospedale in eliambulanza, una arrivata da Milano, l'altra da Parma.



Sul posto anche l'automedica da Piacenza, l'ambulanza Cri da Marsaglia, l'ambulanza della Pubblica di Rivergaro, due auto infermieristiche da Bobbio

Il camper distrutto nell'impatto sulla Ss 45

Rilievi in corso dei carabinieri per accertare la dinamica dello schianto.