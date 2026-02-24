Scarcerato ed espulso pakistano: "Spiccata pericolosità sociale"

Nella giornata di lunedì 23 febbraio l’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino pakistano di 25 anni, scarcerato nella stessa giornata dalla casa circondariale di Piacenza per fine pena. L'uomo è stato immediatamente espulso ed accompagnato presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo (GO) per il successivo trasferimento nel Paese di origine.

Il 25enne pakistano aveva un profilo di spiccata pericolosità sociale, condannato ad un anno e 4 mesi per stupefacenti e con diversi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio.