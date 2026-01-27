Liberta - Site logo
Scarcerato, guineano 25enne viene subito espulso

Considerato ad alta pericolosità sociale con diversi precedenti in materia di stupefacenti e per reati contro la persona ed il patrimonio

Redazione Online
|4 ore fa
Scarcerato, guineano 25enne viene subito espulso
1 MIN DI LETTURA
Un guineano di 25 anni è stato espulso e accompagnato presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo (GO) per il successivo trasferimento nel Paese di origine. L'attività è stata svolta nella giornata di lunedì 26 gennaio dall'Ufficio Immigrazione. Il giovane era stato scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza per fine pena, è stato immediatamente espulso in quanto considerato al elevata pericolosità sociale con diversi precedenti in materia di stupefacenti e per reati contro la persona ed il patrimonio.
 

