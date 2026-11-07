Truffa a Campobasso, rintracciato a Piacenza: arrestato

Un italiano del 1961, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Campobasso per il reato di truffa, è stato rintracciato dalla Squadra Mobile della Questura di Piacenza nel pomeriggio di venerdì 6 novembre. L'uomo è stato condannato in via definitiva per una truffa online commessa nel 2017, utilizzando un noto sito di compravendita online.

All’esito delle ricerche, il 65enne è stato trovato all’interno di una roulotte in via dei Pontieri, dove si era da poco trasferito. Al termine degli atti di rito, è stato portato alle Novate, dove dovrà scontare una pena di 4 mesi.

L’arresto è stato reso possibile grazie alla conoscenza del territorio da parte degli operatori della Polizia di Stato, che nella zona in oggetto, nei giorni precedenti, avevano esperito alcuni controlli.

Alla cattura hanno partecipato in supporto anche gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, impiegato nelle operazioni di controllo straordinario del territorio.