Aggredisce infermiere e guardia giurata, arrestato 40enne

Nel tardo pomeriggio di venerdì 31 luglio la Squadra Volante della polizia è intervenuta presso il pronto soccorso in seguito a una violenta aggressione con calci e pugni al personale sanitario, da parte di un individuo in stato di forte agitazione. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e identificarlo: si tratta di un piacentino di 40 anni con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la giustizia, contro la pubblica amministrazione, contro la libertà individuale e la pubblica incolumità. L'uomo si era presentato al pronto soccorso, in forte stato di agitazione e con fare minaccioso, chiedendo alla guardia giurata spiegazioni sul ricovero della compagna, una ragazza straniera di 38 anni residente a Piacenza.

Malgrado il tentativo di calmarlo, rassicurandolo che avrebbe preso informazioni in merito, il 40enne si era scagliato improvvisamente contro un infermiere, colpendolo al volto con degli schiaffi, tanto da procurargli lesioni refertati con 3 giorni di prognosi. La guardia giurata era intervenuta in difesa del personale sanitario, venendo però aggredita e colpita in varie parti del corpo con pugni e calci, tanto da subire delle lesioni refertate con 10 giorni di prognosi.

L’aggressore è stato quindi accompagnato in Questura dove, dopo le formalità di rito, è stato arrestato per lesioni a personale sanitario e alla guardia giurata, e messo ai domiciliari presso la propria abitazione di residenza, in attesa del rito per direttissima. A seguito della direttissima odierna, il giudice ha disposto la convalida dell’arresto applicando la misura cautelare dell’obbligo di firma.