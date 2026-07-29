Carta d’identità elettronica, da domani validità illimitata per gli over 70

Da domani, giovedì 30 luglio, cambia la durata della Carta d’Identità Elettronica per chi ha compiuto 70 anni. I cittadini che richiederanno il documento otterranno infatti una CIE con validità illimitata, secondo le nuove disposizioni del Ministero dell’Interno.

Le modalità di rilascio non cambiano: gli operatori di Comuni e Consolati continueranno a seguire le procedure ordinarie, mentre sarà il sistema informatico a verificare automaticamente l’età del richiedente e ad assegnare la validità illimitata, senza alcun intervento manuale. Nello spazio dedicato alla scadenza comparirà la dicitura "ILLIMITATA".

La novità non riguarda i richiedenti protezione internazionale, per i quali la Carta d’Identità Elettronica continuerà ad avere una validità di tre anni. Inoltre, se al momento del rilascio non sarà possibile acquisire temporaneamente le impronte digitali, il documento avrà una validità massima di dodici mesi.

Resta invece invariata la disciplina dell'identità digitale. La validità illimitata riguarda esclusivamente il documento di riconoscimento, mentre il certificato digitale integrato nella CIE, utilizzato per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, continuerà a scadere dopo dieci anni. Superato questo termine, la carta resterà valida come documento d'identità, ma sarà necessario rinnovare il certificato per continuare a utilizzare i servizi digitali.