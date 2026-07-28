Schianto contro un'ambulanza: muore motociclista di 22 anni

Un giovane motociclista di 22 anni è morto nel pomeriggio di oggi, in via Emilia Parmense, dopo essersi schiantato contro un'ambulanza, proprio di fronte alla sede della pubblica assistenza Croce Bianca.

Il tragico incidente è avvenuto attorno alle 16.30, sul posto sono rapidamente giunti gli operatori del 118 che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato in ospedale in condizioni disperate.

La polizia municipale è incaricata di effettuare i rilievi e accertare la dinamica, pare che l'ambulanza fosse uscita dalla piazzale della Croce Bianca per iniziare un servizio, svoltando verso via Colombo.