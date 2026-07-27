Aggredito un ragazzo di 16 anni, picchiato da tre persone

Un ragazzo di 16 anni è stato aggredito da tre persone nella tarda serata di sabato a Pontedellolio mentre passeggiava in via Ghizzoni. Secondo il racconto della madre, il giovane è stato accerchiato: uno degli aggressori lo avrebbe afferrato per il collo, un secondo lo avrebbe colpito con pugni, mentre un terzo filmava la scena con il cellulare. Il 16enne è riuscito a divincolarsi e a raggiungere la propria abitazione. Ha riportato lividi e graffi, oltre a un dolore alle costole, ed è molto provato dall'accaduto.

La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri. «Non va bene che un ragazzo di 16 anni ora non voglia più uscire di casa», afferma la madre, che chiede una maggiore presenza delle istituzioni sul territorio.

Il sindaco Alessandro Chiesa ha espresso solidarietà alla famiglia, spiegando che polizia locale e carabinieri hanno già avviato gli accertamenti. Le indagini partiranno dall'analisi delle immagini della videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe per cercare di ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili.