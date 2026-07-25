Al bar con in tasca la droga ma il cane se ne accorge
Controlli straordinari di carabinieri, guardia di finanza (unità cinofila), polizia locale, questura nel territorio di Castel San Giovanni. Due denunce. Identificate 61 persone
Ermanno Mariani
|1 ora fa
I controlli interforze a Castel San Giovanni - © Libertà/Massimo Bersani
Proseguono i servizi straordinari interforze di controllo del territorio di maggiore impatto in materia di sicurezza urbana finalizzati a contrastare il degrado, l’illegalità e la microcriminalità.
Come deciso dal Prefetto di Piacenza nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel pomeriggio di ieri la Questura di Piacenza, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nel Comune di Castel San Giovanni (PC).
In particolare, personale della Questura con il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Guardia di Finanza con l’impiego anche dell’unità cinofila antidroga, oltre a personale della Polizia Locale di Castel San Giovanni (PC), (per un totale di 8 pattuglie impiegate) hanno svolto accurati controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali e lungo vie del centro.
Fondamentale è stato l’ausilio del cane antidroga, il quale ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente nei confronti di quattro extracomunitari seduti nel dehors di un bar nel centro cittadino.
Le Perquisizioni a loro carico consentivano di sequestrare 21 gr. di hashish, 1 gr. di cocaina, ed alcune pastiglie di farmaci a base di oppioidi e benzodiazepinici, tre coltelli ed un taglierino di cui non era giustificato il porto, nonché 950 euro in contanti.
Venivano denunciati all’Autorità Giudiziaria due extracomunitari per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ai sensi dell’art 73 DPR 309/90, di cui uno anche per il porto illegale dei coltelli ai sensi dell’art. 4 L. 110/1975, nonché di elevare una sanzione per possesso di sostanza stupefacente per uso personale ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90.
Nell’ambito di tale azione di contrasto sono state identificate 61 persone, di cui 21 con precedenti di Polizia, controllati 4 esercizi pubblici e 8 veicoli.