Alert in struttura ricettiva, arrestato ospite 40enne

Un marocchino di 40 anni è stato prelevato e portato in carcere dalla polizia, nel pomeriggio di domenica 8 marzo. L'intervento è scattato in seguito all'alert di una struttura ricettiva. Giunti sul posto gli agenti hanno preso contatti con l’addetto alla reception e hanno poi identificato il soggetto, sul quale pendeva un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena di 3 anni e 9 mesi per lesioni e maltrattamenti. Dopo aver terminato le operazioni di identificazione, il 40enne è stato portato alle Novate.

Nella giornata di ieri, lunedì 9 marzo, il personale della Squadra Mobile ha anche rintracciato e dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso a carico di un albanese di 43 anni per l’espiazione di un residuo di pena di 7 mesi per maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie.