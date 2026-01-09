Anziana resiste allo scippo, la buttano a terra e fuggono con la borsa

Un’anziana, mentre passeggiava per via Roma, è stata avvicinata da due malviventi, uno dei quali si è fatto avanti cercando di strapparle la borsetta che lei teneva per i manici. Istintivamente, la signora, che ha 83 anni, ha cercato di resistere e il malvivente l’ha spinta, facendola cadere a terra. Arraffata la borsetta, è fuggito di corsa. L’episodio è accaduto nella mattina del 9 gennaio all’altezza di via Genocchi. Alcuni passanti che hanno visto la signora a terra l’hanno soccorsa e hanno chiamato un’ambulanza e i carabinieri. Fortunatamente, la donna nella caduta non ha riportato lesioni.

Il bottino per lo scippatore è stato misero: poche decine di euro e i documenti della vittima. Si è consumato così un reato particolarmente odioso, reso ancora più grave dal fatto che la vittima è una persona anziana, quindi meno in grado di difendersi, e, per di più, è stata spinta a terra. Qualora il responsabile dell’accaduto e il suo presunto complice fossero rintracciati, non rischiano di essere accusati solo di furto con strappo, ma del ben più grave reato di rapina impropria, proprio perché hanno spintonato la vittima.

Ai primi soccorsi, la donna è apparsa in stato di shock ma senza aver subito conseguenze dalla caduta. L’83enne ha così rifiutato il ricovero in ospedale. La donna è stata sentita dai carabinieri e ha potuto fornire una descrizione sommaria dei rapinatori. I carabinieri hanno quindi cercato altri testimoni e hanno prelevato i filmati delle videocamere a circuito chiuso del quartiere Roma: verranno analizzati per cercare immagini che possano fornire indicazioni utili alle indagini.

Un episodio simile era avvenuto circa un mese fa, quando una signora di 73 anni, vicino alla rotatoria di viale Dante, mentre si trovava nel cortile sotto casa, era stata avvicinata da due giovani che l’hanno strattonata, spinta facendola cadere a terra e strappandole il cellulare. La donna nella caduta aveva riportato la frattura di due costole.