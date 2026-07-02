Arresto per spaccio e sequestro di 70 dosi di cocaina

Arresto per spaccio in viale Dante e sequestro di 70 dosi di cocaina. E' il risultato di un'indagine svolta dalla squadra mobile dellla questura di Piacenza.

In cella è finito un cittadino albanese di 24 anni, incensurato e in regola sul territorio nazionale, pedinato da diversi giorni dagli investigatori che sospettavano avesse avviato una proficua attività di spaccio al dettaglio di droga in ambito cittadino.

Mercoledì 1 luglio 2026 gli investigatori sono intervenuti dopo una cessione di cocaina a un ragazzo piacentino, che aveva acquistato da lui una dose in viale Dante.

Il pusher veniva quindi accerchiato e fermato, e la perquisizione del soggetto portava al sequestro di altre due dosi di cocaina nella sua disponibilità e di 270 euro provento di spaccio.

Nell’ambito della precedente attività investigativa, i poliziotti avevano individuato la zona dove presumibilmente il giovane nascondeva la scorta di stupefacente, poco distante dal luogo dove spacciava. Dopo l'arresto in flagranza hanno trovato il nascondiglio e sequestrato un ulteriore quantitativo di cocaina già divisa in dosi.

Complessivamente, infatti, sono state sequestrate nel blitz 70 dosi, per più di 40 grammi di cocaina.

Il 24enne è stato processato per direttissima. Al termine del processo è stata disposta la misura cautelare in carcere. Il giovane è quindi stato accompagnato alle Novate.