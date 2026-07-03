Atti persecutori nei confronti dell'ex, arrestato
Nella serata di ieri l'uomo, dotato di braccialetto anti-stalking, ha tentato di avvicinarsi alla ex fidanzata. In fuga in auto è finito contro due vetture in sosta. Preso dalla polizia
Redazione Online
|2 ore fa
Nella serata di ieri, le Volanti della Questura di Piacenza hanno tratto in arresto in “flagranza differita” un trentaduenne cittadino marocchino, indagato per atti persecutori.
Il soggetto era già stato sottoposto alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza lo scorso novembre, in quanto autore di diversi reati nel tempo, in particolare ai danni della ex compagna.
Nella serata di ieri, il soggetto violava il provvedimento, cercando di aggressivamente di avere un colloquio con la ex fidanzata, facendo scattare l’allarme del braccialetto anti-stalking attivo in collegamento con la Sala Operativa della Questura.
Attraverso la descrizione del soggetto, gli equipaggi delle Volanti e della Squadra Mobile iniziavano immediatamente le ricerche dello stalker, avvistato in centro storico da una pattuglia in borghese. Vistosi scoperto, l’indagato si dava ad una pericolosa fuga in macchina per le vie attorno al Pubblico Passeggio.
La sua fuga a bordo del veicolo terminava con un incidente autonomo contro due macchine parcheggiate, ed il soggetto si dava alla fuga a piedi.
Rintracciato all’esito delle ricerche, il soggetto veniva tratto in arresto in flagranza differita per atti persecutori ai danni della ex compagna.
Gli operatori acquisivano infatti dei messaggi mandati alla ex fidanzata in spregio delle misure dell’Autorità Giudiziaria, procedendo quindi all’arresto in differita grazie alla documentazione informatica acquisita.
L’indagato è quindi stato associato presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
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