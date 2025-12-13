Auto esce di strada e precipita nel parcheggio

Due feriti a Castelsangiovanni dopo che un'auto da via Allende è uscita di carreggiata precipitando nel parcheggio sottostante. Sul posto carabinieri, polizia locale, Croce rossa e vigili del fuoco. Uno dei due feriti - entrambi stranieri - è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Castelsangiovanni, per l'altro si è resa necessaria l'eliambulanza per il ricovero a Parma.

L'auto precipitata nel parcheggio