Auto esce di strada e precipita nel parcheggio
Due feriti a Castelsangiovanni, in via Allende. Si tratta di due cittadini stranieri, uno portato al pronto soccorso, l'altro a Parma con l'eliambulanza
Cristian Brusamonti
|2 ore fa
I soccorsi in via Allende- © Libertà/Cristian Brusamonti
Due feriti a Castelsangiovanni dopo che un'auto da via Allende è uscita di carreggiata precipitando nel parcheggio sottostante. Sul posto carabinieri, polizia locale, Croce rossa e vigili del fuoco. Uno dei due feriti - entrambi stranieri - è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Castelsangiovanni, per l'altro si è resa necessaria l'eliambulanza per il ricovero a Parma.