Fiorenzuola, una strana creatura al posto dell'albero di Natale

Sembra ci sia stato un errore della ditta alla base dell'inusuale allestimento dell'albero di Natale in piazza Molinari a Fiorenzuola, che ha costretto ieri l'amministrazione a correre ai ripari. Sono state infatti chiamate all'ordine le maestranze che questa mattina hanno poi proceduto a sostituire l'installazione con quella esatta. Il lavoro sarà concluso ovviamente entro domani, quando, alle 16.30, è prevista la tradizionale accensione dell'albero, presenti le scuole.

L'intervento di questa mattina per sistemare l'albero