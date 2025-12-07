Liberta - Site logo
Fiorenzuola, una strana creatura al posto dell'albero di Natale

Il Comune spiega che si è trattato di un errore della ditta. Oggi al lavoro per installare l'albero corretto in vista dell'accensione di domani

Manrico Lamur
|46 minuti fa
Un uccello? No, è l'albero al contrario - © Libertà/Manrico Lamur
1 MIN DI LETTURA
Sembra ci sia stato un errore della ditta alla base dell'inusuale allestimento dell'albero di Natale in piazza Molinari a Fiorenzuola, che ha costretto ieri l'amministrazione a correre ai ripari. Sono state infatti chiamate all'ordine le maestranze che questa mattina hanno poi proceduto a sostituire l'installazione con quella esatta. Il lavoro sarà concluso ovviamente entro domani, quando, alle 16.30, è prevista la tradizionale accensione dell'albero, presenti le scuole. 
L'intervento di questa mattina per sistemare l'albero
L'intervento di questa mattina per sistemare l'albero

