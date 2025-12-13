Fernanda e Rinaldo, una vita insieme e uniti nella morte

Due coniugi uniti nella vita e nella morte. Fernanda Gandolfi e Rinaldo Franchi hanno passato 68 anni di vita insieme e se ne sono andati insieme, a un giorno di distanza l’uno dall’altra.

Non si sono mai lasciati. Quando qualche anno fa lei è stata in ospedale per motivi di salute, lui al quarto giorno non ha più resistito e ha insistito con i suoi figli per farsi portare da lei a trovarla. Lei, nel vederlo, ha ripreso il suo entusiasmo di sempre, che si era affievolito stando da sola.

Ecco chi erano Fernanda e Rinaldo. Si sono sposati il 13 aprile 1958 e da lì hanno sempre vissuto a Viustino, paese natale di lui. Lei era di Sariano. «Si erano conosciuti sicuramente a qualche festa di paese – raccontano i figli -. Entrambi amavano ballare».

La salute li ha accompagnati fino a compiere 93 anni Fernanda e 97 anni Rinaldo.