Auto precipita nel vallo delle mura e va a fuoco, salva la conducente

Un'auto ha sbandato ed è uscita di strada precipitando nel vallo delle mura cinquecentesche di via XXI Aprile a Piacenza. La conducente, un’anziana signora, ha appena avuto il tempo di uscire dall’abitacolo del mezzo, una Fiat Panda, e la macchina ha preso fuoco.

Sul posto è accorsa una squadra dei vigili del fuoco, un’ambulanza e un’automedica, oltre a due pattuglie della polizia locale. I vigili del fuoco hanno provveduto a domare le fiamme e la donna, per sospette fratture, è stata portata all’ospedale di Piacenza. Fortunatamente non corre pericolo di vita. L’incidente e l’intervento dei soccorsi hanno provocato lunghe code.

L’automobile, una Fiat Panda, al momento dell’incidente nel tardo pomeriggio stava percorrendo via XXI Aprile da Barriera Torino in direzione di Barrierta Milano, quando all’altezza di Porta Borghetto ha perduto il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire da parte della polizia locale. L’anziana, dopo essere riuscita a mettersi in salvo, è stata soccorsa e stabilizzata sul posto dal personale sanitario prima del trasporto in ospedale, dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso. La dinamica esatta dell’uscita di strada resta al vaglio degli agenti della polizia locale.