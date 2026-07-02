Bambino di un anno e mezzo ustionato con acqua bollente
Grave incidente domestico a Castelsangiovanni, il piccolo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Parma. Le sue condizioni sarebbero critiche
Redazione Online
|1 ora fa
bimbo ustionato
Grave incidente domestico a Castelsangiovanni, dove un bambino di un anno e mezzo è rimasto ustionato dall'acqua bollente di un pentolino. L'episodio è avvenuto il 2 luglio 2026 intorno alle 19 in un'abitazione del quartiere San Bernardino.
Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe accidentalmente rovesciato addosso l'acqua bollente, riportando ustioni al viso, al torace, a un braccio e a una gamba. Immediato l'allarme al 118: sul posto sono intervenuti l'auto infermieristica, la Pubblica assistenza di Castelsangiovanni e l'elisoccorso.
Dopo le prime cure, il bambino è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Parma, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Secondo quanto appreso, le sue condizioni sarebbero critiche.
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