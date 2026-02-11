Bettola, a fuoco la cucina di un bar nel cuore del paese

Paura a Bettola dove questa mattina è divampato un incendio nello stabile che ospita il Bar Centrale, sulla statale 654, appena fuori dalla piazza principale. Il fuoco si sarebbe sviluppato dalla cucina del pubblico esercizio che tra l'altro conteneva due bombole di gpl. I Vigili del fuoco, accorsi sul posto con tre squadre, sono riusciti a portare all'esterno le due bombole evitando che potessero scoppiare e raffreddandole. Anche l'incendio è stato domato ed ora la situazione è tornata sotto controllo. Danni alle strutture ma per fortuna nessun ferito grave. Sul posto anche un ambulanza della Pubblica assistenza Valnure di Pontedell'olio che ha trasportato al pronto soccorso un uomo rimasto intossicato dai fumi nel tentativo di spegnere l'incendio. Intervenuti anche i carabinieri della stazione di Bettola.