Beve al bancone poi rapina il bar-tabaccheria

Nella prima mattinata odierna presso un bar tabacchi in zona di viale Dante è stata consumata una rapina ad opera di un soggetto non ancora meglio identificato presumibilmente di etnia extracomunitaria che dopo aver consumato una bevanda all'interno dello stesso locale si è avvicinato al titolare che si trovava vicino alla cassa e, senza mostrare alcun arma ma dicendo di averne indosso una, si faceva consegnare tutto l'incasso di circa 200 euro; dopodiché usciva dal bar e si dava alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Subito interveniva sul posto una volante e personale della polizia scientifica al momento sono ancora in corso le indagini per identificare il rapinatore.