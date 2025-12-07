Trovato morto 50enne piacentino scomparso da ottobre

Tragico ritrovamento nel Po oggi, 7 dicembre: poco prima di mezzogiorno, vicino a Corno Giovine, in località Morti della Porchera, tra Passone e Caselle Landi un uomo che stava passeggiando vicino alla riva, ha segnalato alle forze dell'ordine la presenza di un corpo che galleggiava nell'acqua. Era incastrato nelle radici di un albero, ancora vestito. Si tratta di un cinquantenne di Piacenza che si era allontanato da casa il 26 ottobre. La famiglia aveva subito sporto denuncia e scritto diversi appelli sui social per ritrovarlo.

Nei vestiti dell'uomo sono stati trovati i suoi documenti dopo il recupero del corpo, portato a riva dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi: un'autopompa, un mezzo con gommone, un altro con attrezzature per interventi di soccorso di questo tipo. Completate le operazioni di recupero, la salma è stata affidata ai carabinieri che ora dovranno chiarire l'origine della morte.