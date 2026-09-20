Bimbo di un anno ustionato da tè bollente

Grande paura questa mattina in via Scoto a Piacenza. Un bambino di un anno ha riportato ustioni di secondo grado ad un braccio e al collo. E' stato portato d'urgenza al pronto soccorso pediatrico di Piacenza dove è stato ricoverato. L'ospedale di Piacenza ha chiesto poi una consulenza all'ospedale di Parma dove esiste un reparto specializzato. A quanto si è appreso le condizioni del bimbo sono serie ma non è in pericolo di vita.

Il fatto è avvenuto questa mattina. Il bimbo era in braccio alla madre quando ha urtato una tazza contenente tè bollente preparato per la colazione. Parte del liquido è finito sul corpo del bambino provocandogli le ustioni. Subito è stato avvisato il 112 che ha inviato sul posto l'ambulanza della Croce Rossa e un'auto infermieristica.