Blitz in una casa di cura per arrestare una paziente
Sulla donna ricoverata gravava un mandato d'arresto internazionale con l'accusa di traffico di stupefacenti. Ora è al vaglio la sua estradizione
Redazione Online
|2 giorni fa
Una donna cinquantenne di origine sudamericana è stata arrestata dai carabinieri all’interno di una casa di cura della Valnure, dove era ricoverata per un percorso di riabilitazione.
I fatti risalgono a martedì: la donna era stata accompagnata al pronto soccorso di Piacenza per controlli clinici e poi era rientrata nella struttura. Dopo poche ore, i carabinieri sono intervenuti per l’arresto.
Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una latitante ricercata per traffico di droga. La donna sarebbe stata colpita da un mandato di arresto internazionale.
Durante l’operazione la donna ha opposto resistenza ai carabinieri e cercato di usare il telefono. Ora la posizione della donna è al vaglio della Corte d'Appello di Bologna, chiamata a valutare l'estradizione nel Paese che ha emesso il mandato.