Buca "killer" sullo svincolo autostradale, pneumatici squarciati per oltre 20 mezzi

Una grossa buca, secondo alcuni automobilisti; una specie di voragine, secondo altri. Comunque sia, buca o voragine, ha messo fuori gioco una ventina tra automobilisti e camionisti che, per loro sfortuna, sono finiti con le ruote dei loro veicoli nel buco che si era creato a Piacenza Sud, allo svincolo tra l’autostrada del Sole e la A21. È accaduto la sera di mercoledì, a causa dei problemi al manto stradale derivati forse dalla forte pioggia di mercoledì. Diverse le chiamate di soccorso arrivate alla polizia stradale di Piacenza Nord e di San Michele di Alessandria. Molte anche quelle all’officina “Varani”, che si occupa di soccorso stradale. Polizia stradale e personale dell’officina Varani sono stati impegnati per ore. Gli automobilisti, alla fine, per la maggior parte, se la sono cavata da soli con la ruota di scorta. Il personale del soccorso stradale “Varani” si è invece occupato di soccorrere i camionisti, che si sono trovati con gli pneumatici squarciati a causa della enorme buca. Gli interventi di soccorso sono durati almeno cinque ore. La stradale si è occupata di dirigere il traffico e di avvisare il personale dell’autostrada per le necessarie riparazioni del manto stradale.