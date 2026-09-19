Cade da cavallo a Ozzola, interviene l'eliambulanza

Momenti di apprensione a Ozzola di Cortebrugnatella, in Val Trebbia, dove è in corso la Fiera di Mondo d'Appennino dedicata alla zootecnia. Un uomo, di circa 60 anni, è stato disarcionato dal cavallo ed è caduto malamente a terra.

Intervenuti i primi soccorsi, è stato necessario chiedere l'intervento dell'eliambulanza del 118. Il paziente è stato stabilizzato ed è stato disposto il suo ricovero all'ospedale di Piacenza a causa del trauma subito. Il ferito non è in pericolo di vita.