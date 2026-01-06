Liberta - Site logo
Cadeo, furgone nel canale in strada della Chiusa

Ferito il conducente con traumi su varie parti del corpo. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza inviata da Bologna

Redazione Online
|2 ore fa
1 MIN DI LETTURA
Questa mattina in strada della Chiusa, nei pressi di Chiavenna, in comune di Cadeo, un furgone è uscito dalla carreggiata per cause in corso di accertamento. Ferito il conducente che ha riportato fratture su diverse parti del corpo. Per soccorrerlo è intervenuta un'eliambulanza da Bologna. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Fiorenzuola e di quelli di Piacenza con un'autogru.

