Cadeo, furgone nel canale in strada della Chiusa

Questa mattina in strada della Chiusa, nei pressi di Chiavenna, in comune di Cadeo, un furgone è uscito dalla carreggiata per cause in corso di accertamento. Ferito il conducente che ha riportato fratture su diverse parti del corpo. Per soccorrerlo è intervenuta un'eliambulanza da Bologna. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Fiorenzuola e di quelli di Piacenza con un'autogru.