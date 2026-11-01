Calci alla vetrina di un centro massaggi, ferito il titolare
Paura nel pomeriggio di oggi alla galleria commerciale Farnese. Un uomo ha abbattuto la porta d'ingresso utilizzando anche un sasso
Ermanno Mariani
|2 ore fa
Paura nel pomeriggio di oggi alla galleria commerciale Farnese. Poco dopo le 17 un uomo ha attaccato il centro massaggi cinese all'interno della galleria, mandando in frantumi la porta a vetri e ferendo il titolare.
Secondo una prima ricostruzione, il gesto - forse opera di un folle - sarebbe avvenuto all'improvviso. Il vandalo avrebbe abbattuto la porta d'ingresso del centro massaggi usando un sasso e sferrando calci contro i vetri. Le schegge avrebbero raggiunto il titolare, un uomo di nazionalità cinese, ferendolo alla testa.
Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118: il personale sanitario ha medicato l'uomo direttamente all'interno della galleria. Fortunatamente le ferite si sono rivelate lievi.
Al centro Farnese è arrivata anche una pattuglia della volante della polizia per gli accertamenti. Gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica e di risalire all'autore del gesto, che dopo l'attacco si è allontanato.
Ancora da chiarire il movente. Non si esclude che possa trattarsi del gesto isolato di uno squilibrato o di un atto vandalico senza un apparente motivo.
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