Borgonovo, fuoco in un campo fotovoltaico
Un'alta colonna di fumo si è innalzata da materiale elettrico che si è incendiato per cause in corso di accertamento. Nessuna conseguenza grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco
Redazione Online
|5 ore fa
L'intervento dei Vigili del Fuoco - © Libertà/Massimo Bersani
Un'alta colonna di fumo nero visibile a grande distanza si è innalzata nella tarda mattinata di oggi da un campo nei pressi di Borgonovo. A fuoco (per cause in corso di accertamento) è andato del materiale elettrico contenuto in un campo fotovoltaico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castel San Giovanni che hanno prontamente domato l'incendio.
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