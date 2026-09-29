Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Borgonovo, fuoco in un campo fotovoltaico

Un'alta colonna di fumo si è innalzata da materiale elettrico che si è incendiato per cause in corso di accertamento. Nessuna conseguenza grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco

Redazione Online
|5 ore fa
L'intervento dei Vigili del Fuoco - © Libertà/Massimo Bersani
L'intervento dei Vigili del Fuoco - © Libertà/Massimo Bersani
1 MIN DI LETTURA
Un'alta colonna di fumo nero visibile a grande distanza si è innalzata nella tarda mattinata di oggi da un campo nei pressi di Borgonovo. A fuoco (per cause in corso di accertamento) è andato del materiale elettrico contenuto in un campo fotovoltaico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castel San Giovanni che hanno prontamente domato l'incendio. 

Gli articoli più letti della settimana