Borgonovo, fuoco in un campo fotovoltaico

Un'alta colonna di fumo nero visibile a grande distanza si è innalzata nella tarda mattinata di oggi da un campo nei pressi di Borgonovo. A fuoco (per cause in corso di accertamento) è andato del materiale elettrico contenuto in un campo fotovoltaico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castel San Giovanni che hanno prontamente domato l'incendio.