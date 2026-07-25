Castel San Giovanni, in fiamme decine di rotoballe di fieno (VIDEO)

Grosso incendio di rotoballe di fieno in una cascina nei pressi di Castel San Giovanni, in zona Chalet del Gallo. Il fuoco è divampato all'interno della cascina nel deposito del fieno. Dal rogo si è alzatA una nube di fumo nero ben visibile a distanza. Sul posto sono accorse squadre dei Vigili del Fuoco da Castel San Giovanni, Piacenza e Broni. Anche autobotti da Piacenza, Casalpusterlengo e Pavia. Presenti anche i carabinieri di San Nicolò. Decine di rotoballe in cenere ma si sono salvati gli animali.

Foto e video Massimo Bersani