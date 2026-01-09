Castelvetro, furto sventato dai carabinieri: ladri in fuga

Furto nella primissima mattinata di venerdì 9 gennaio a Castelvetro. A finire nel mirino dei ladri sono stati un furgone da un capannone e i cambia monete, circa mezz’ora dopo, da una sala giochi.

Il primo allarme è stato lanciato intorno alle 4.30 da un residente 54enne che ha segnalato il furto del proprio mezzo Iveco Daily di colore bianco. I malviventi sono entrati nel deposito forzando la porta d’ingresso.

Circa mezz’ora dopo la Centrale Operativa di Fiorenzuola ha ricevuto un’ulteriore richiesta d’intervento da parte di un Istituto di Vigilanza, che ha rilevato un’intrusione presso una sala giochi del territorio. Dalle immagini di videosorveglianza è emerso che 4-5 soggetti ignoti hanno utilizzato proprio il furgone rubato per compiere il secondo furto, forzando le strutture di sicurezza e caricando a bordo due apparecchiature elettroniche. Subito dopo, il mezzo si è allontanato in direzione dell’autostrada.

I carabinieri si sono messi sulle loro tracce e hanno intercettato il furgone al casello dell'autostrada A21, dove era stato abbandonato dai ladri in fuga a piedi nei campi. All’interno sono stati ritrovati i cambia moneta ancora integri, successivamente restituiti al titolare dell’esercizio.