Cerca di rubare uno zaino, arrestato 27enne

Nella giornata di mercoledì 30 settembre il personale della Squadra Volante della Questura di Piacenza è intervenuto presso un esercizio commerciale in zona Farnesiana a seguito di una segnalazione di un dipendente che aveva fermato un uomo dopo aver tentato di oltrepassare le barriere antitaccheggio con uno zaino.

Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno ricostruito la dinamica grazie alla visione delle immagini mediante il sistema di videosorveglianza. Dalle registrazioni è emerso che l'uomo ha prelevato lo zaino dagli scaffali e, utilizzando un oggetto preso da un’altra corsia, ha danneggiato la maniglia al fine di disattivare il dispositivo antitaccheggio, per poi dirigersi verso l'uscita.

Al termine degli accertamenti, il 27enne è stato arrestato per tentato furto aggravato e messo ai domiciliari in attesa della direttissima.