Colpo in via Legnano, svaligiata una gioielleria

Colpo da diverse migliaia di euro la notte scorsa a Piacenza in una gioielleria di via Legnano. I ladri sono entrati in azione verso mezzanotte avendo la meglio del sistema blindato a difesa dell'ingresso e incuranti dell'allarme che suonava. In pochissimo tempo, prima dell'arrivo delle guardie giurate e della polizia, hanno arraffato gioielli e oggetti preziosi come se andassero a colpo sicuro. Poi sono scappati facendo perdere le loro tracce. Sul posto la polizia.