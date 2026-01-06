Liberta - Site logo
Colpo in via Legnano, svaligiata una gioielleria

Furto notturno nel centro storico di Piacenza. I ladri hanno agito in pochi secondi incuranti del sistema d'allarme che suonava. Bottino di diverse migliaia di euro

|8 minuti fa
Via Legnano
Colpo da diverse migliaia di euro la notte scorsa a Piacenza in una gioielleria di via Legnano. I ladri sono entrati in azione verso mezzanotte avendo la meglio del sistema blindato a difesa dell'ingresso e incuranti dell'allarme che suonava. In pochissimo tempo, prima dell'arrivo delle guardie giurate e della polizia, hanno arraffato gioielli e oggetti preziosi come se andassero a colpo sicuro. Poi sono scappati facendo perdere le loro tracce. Sul posto la polizia. 

