Controlli dei carabinieri di Bobbio, tre persone denunciate

Patente estera risultata falsa, guida con un tasso alcolemico fuori dal limite consentito e ricettazione: i carabinieri della Compagnia di Bobbio intensificano l’attività preventiva anche nei centri della Val Tidone. I servizi, effettuati dai militari della stazione di Pianello e dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bobbio, hanno portato alla denuncia in stato di libertà di tre persone, al ritiro di una patente di guida, al sequestro di un documento risultato falso e al recupero di un telefono cellulare rubato.

Nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, i carabinieri di Pianello hanno fermato un 25enne di origine ucraina, residente in un comune della valle. L’uomo ha esibito una patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorità lituane nel luglio scorso. Gli approfondimenti eseguiti dai militari hanno però consentito di accertare la presunta falsità del documento, che è stato sottoposto a sequestro. Il 25enne è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Piacenza per uso di atto falso.

Un secondo intervento è stato effettuato intorno alle ore 1:45 lungo la strada provinciale 28, nel territorio di Gossolengo. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bobbio ha fermato un’utilitaria condotta da un 27enne residente nel comune di Corte Brugnatella. Sottoposto agli accertamenti con etilometro, il giovane è risultato positivo con un tasso alcolemico fuori dal limite consentito. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con il contestuale ritiro della patente di guida.

La terza attività è stata condotta ancora dai carabinieri di Pianello. Nel corso di un controllo effettuato presso il “Sert” di Borgonovo, i militari hanno trovato un 27enne di origine marocchina, residente a Pianello, in possesso di un telefono cellulare il cui furto era stato era stato denunciato due giorni prima dal proprietario, un giovane 31enne residente in Alta Val Tidone. Il dispositivo è stato recuperato e successivamente restituito al legittimo proprietario, mentre il 27enne straniero è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.

Il dispositivo di controllo del territorio proseguirà anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione e al contrasto dei reati predatori.