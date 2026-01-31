Controlli interforze: espulso un cittadino albanese

Nella settimana appena trascorsa la Questura di Piacenza ha effettuato una serie di servizi di controlli straordinari. Nelle giornate di mercoledì e sabato, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine, sono stati effettuati controlli nella fascia oraria mattutina e pomeridiana, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria e del centro cittadino.

Nella serata di ieri, la Questura di Piacenza ha attuato un servizio ad alto impatto, come stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori e per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, nelle zone della movida piacentina.

In particolare, personale della Questura, con il Comando Provinciale dei Carabinieri, oltre a personale della Polizia Locale (per un totale di 8 pattuglie impiegate) hanno svolto accurati controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali e lungo le vie del centro cittadino.

Oltre ad alcuni esercizi pubblici controllati nella zona del centro cittadino sono stati anche controllati di via Emilia Parmense, via Emilia Pavese e via IV Novembre rilevando delle irregolarità con la contestazione di alcune sanzioni amministrative.

Complessivamente, sono state identificate 322 persone di cui circa 87 positive in banca dati SDI per precedenti di Polizia.

Durante i controlli della settimana, inoltre l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino albanese di anni 34, con accompagnamento coatto alla frontiera navale di Ancona.

Nello specifico, il cittadino albanese aveva un profilo di spiccata pericolosità sociale, già segnalato in Schengen per reati contro il patrimonio commessi in Grecia e con diversi precedenti per altri reati contro il patrimonio e contro la persona commessi sul territorio nazionale.