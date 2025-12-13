Controlli sul territorio, identificate 130 persone

Nella settimana appena trascorsa la Questura di Piacenza ha effettuato una serie di servizi di controlli straordinari. Nelle giornate di venerdì e sabato, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine, sono stati effettuati controlli nella fascia oraria mattutina, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria e del centro cittadino.

Nella serata di venerdì 12, la Questura di Piacenza, come disposto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato in ambito cittadino un servizio straordinario di controllo del territorio interforze, per la prevenzione e repressione dei reati predatori ed il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nelle zone della movida piacentina, nel corso del quale sono stati attenzionati una decina di esercizi commerciali, tra cui bar e locali d’intrattenimento nelle zone del centro storico, via Colombo e viale Dante. Ai controlli hanno preso parte personale della Questura di Piacenza, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza con l’impiego del cane antidroga Helly, e della Polizia Locale.

In particolare, nel corso del servizio veniva controllato, nei pressi di un bar del centro storico, un cittadino nigeriano che, alla vista dei poliziotti mostrava un atteggiamento insofferente e poco collaborativo, trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente 0.8 gr di hashish e con indosso un cutter di grosse dimensioni.

Accompagnato in Questura per gli opportuni accertamenti, risultava avere precedenti di Polizia per reati inerenti alle sostanze stupefacenti e contro la persona, veniva quindi segnalato ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 con il conseguente sequestro della sostanza stupefacente e denunciato ai sensi dell’art.4 della legge 110|1975 per porto di armi ed oggetti atti ad offendere con relativo sequestro del cutter.

Ulteriori accertamenti eseguiti presso alcuni bar di via Colombo, permettevano di individuare un soggetto di nazionalità marocchina che, all’atto della sua identificazione risultava essere inottemperante all’Ordine del Questore di Piacenza di lasciare il territorio nazionale; accompagnato in Questura veniva trattenuto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione e denunciato ai sensi dell’art. 6 c.3 D.L. vo 286/98 in quanto sprovvisto di valido documento atto alla sua identificazione. E’ stato espulso e accompagnato presso il cpr di Gorizia per essere rimpatriato nel paese di origine nei prossimi giorni.

Nell’ambito di tale azione di contrasto sono state complessivamente identificate 130 persone di cui 27 con precedenti di Polizia e 31 veicoli.

Sono stati controllati 10 esercizi commerciali e a carico di due bar sono state comminate delle sanzioni amministrative per la musica troppo alta e per mancata esposizione dei prezzi.